Kraftig børsoppgang i Tokyo

Nikkei-indeksen steg over 2,7 prosent i løpet av mandagen, mens den bredere Topix-indeksen gikk opp 1,8 prosent.

En viktig årsak er sentralbankens beslutning om ytterligere tiltak for å sikre tilgang til kreditt i finanssystemet og næringslivet. Banken fjerner den øvre grensen for kjøp av statsobligasjoner og vil i tillegg øke kjøpene av selskapsobligasjoner og såkalte commercial papers.

Også på børsen i Hongkong pekte pilene oppover på ettermiddagen lokal tid. Samtidig falt oljeprisen, og prisen for nordsjøolje falt over 8 prosent til rundt 20 dollar per fat.

At myndighetene i flere land nå forsøker å trappe ned de omfattende begrensningene og tiltakene for å stanse spredningen av koronaviruset, bidro trolig også til å gi de asiatiske børsene et løft mandag.