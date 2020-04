USAs budsjettunderskudd øker til 3,7 billioner

I en rapport fra Kongressens budsjettkontor CBO heter det at underskuddet på statsbudsjettet i år skyter i været på grunn av nedgangstidene som kommer, og fire enorme tiltakspakker som Kongressen har vedtatt, og som president Donald Trump har undertegnet.

De fire pakkene alene øker USAs statsgjeld med 2 billioner dollar til 24,6 billioner dollar bare i de siste seks månedene av budsjettåret. Det er dobbelt så mye som i Barack Obamas første år som president.

Tiltakspakkene er vedtatt praktisk talt uten motstand fra verken demokrater eller republikanere. Særlig de siste var under Obama og Bill Clinton spesielt opptatt av å begrense underskuddet.

Ifølge CBO vil imidlertid lovgiverne til slutt bli nødt til å takle de kroniske underskuddene, om ikke annet, så for å hindre at trygdesystemet Social Security og helsesystemet Medicare kneler.

Brutale nedgangstider: 15 prosent uten jobb

Rapporten er for øvrig full av dystre spådommer, blant annet at det går mot en BNP-nedgang på årsbasis på 40 prosent i annet kvartal i år og en arbeidsløshet på 15 prosent.(I NTBs første versjon var det oppgitt 40 prosent, men dette er nå rettet).



En varig bekymring ved siden av påvirkningen fra coronakrisen er at statens inntekter fortsetter å synke under historiske gjennomsnitt, dels takket være store skattekutt, samtidig med at utgiftene også fortsetter å øke på grunn av eldrebølgen, økte militærutgifter og de framtidige etterdønningene av coronakrisen.

Trump signerer ny krisepakke på 484 milliarder dollar



President Donald Trump har signert en ny krisepakke til en prislapp på 484 milliarder dollar. Den går til små bedrifter og sykehus, samt mer testing.

Kjernen i krisepakken består av 320 milliarder dollar som skal gis i lån til små og middels store bedrifter via en ordning kalt Paycheck Protection Program. Ordningen innebærer at selskaper som beholder flesteparten av sine ansatte under koronakrisen, vil få ettergitt lån som brukes til å betale lønninger.

Den første bevilgningen til programmet, som lød på nesten 350 milliarder dollar, tok slutt i forrige uke ettersom bedrifter da hadde søkt om mer hjelp enn hva det var midler til.

Krisepakken som fredag ble signert av Trump, inneholder også 25 milliarder dollar for å øke testkapasiteten, samt 75 milliarder dollar til sykehusene.

I løpet av de siste fem ukene har over 26 millioner personer i USA søkt om arbeidsledighetstrygd.

Det pågår fortsatt en debatt mellom republikanere og demokrater i Kongressen om hvorvidt det skal vedtas flere tiltak for å berge økonomien gjennom coronakrisen.

