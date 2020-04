Redusert utbytte i Equinor gir milliardsmell for staten

Olje- og energiselskapet varslet torsdag at utbyttet for første kvartal ble satt til 9 cent per aksje, en reduksjon på 67 prosent fra forrige kvartal.

Staten eier to tredeler av Equinor og ville fått 6,4 milliarder kroner av det samlede utbyttet på om lag 9,6 milliarder i kvartalet, skriver E24.

Etter reduksjonen i utbyttet sitter staten igjen med 2,1 milliarder kroner, et tap på over 4 milliarder.

– Det er nok ikke det at de mister utbyttet fra Equinor som holder politikerne våkne om natten nå. De har nok tvert imot et ønske om at mindre penger skal gå til utbytte og mer til investeringer, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB til E24.

– Det er i denne sammenhengen små tall. Men det sier jo også litt om den situasjonen vi er i nå.

Finansdepartementets oversikt viser at regjeringen i år bruker 200 milliarder mer enn planlagt på grunn av de økonomiske tiltakene etter coronautbruddet.