Ap vil stramme inn reglene for utbytte

I forrige uke ble 198 ansatte i Norske Skog i Halden og i Oslo permittert som følge av coronakrisen. På fredag kommer 268 millioner inn på investorenes kontoer, skriver Klassekampen.

– Jeg er både overrasket og skuffet over Norske Skog. Dette viser at vi er nødt til å se på begrensninger på bonuser, lederlønninger og utbytte i håndteringen av denne ekstraordinære krisen, sier nestleder Hadia Tajik i Arbeiderpartiet til avisen.

Norske Skog har ikke opplyst om det kommer til å søke kompensasjonsordningen som ble etablert forrige uke, men Tajik mener uansett selskapet har nytt godt av endringene i permitteringsregelverket på grunn av coronakrisen.

Fellesforbundet, som organiserer de ansatte i Norske Skog, kaller utbetalingen av utbytte for et brudd på samfunnskontrakten, mens Høyre peker på at et generelt utbytteforbud ikke er veien å gå.

Torsdag la Norske Skog fram resultatet for første kvartal. Det viste et negativt resultat på minus 374 millioner kroner mot 153 millioner kroner i samme kvartal i fjor.