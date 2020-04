Britisk sentralbank advarer mot verste depresjon på århundrer

Gertjan Vlieghe, som er medlem av sentralbankens rentekomite, kom med den dystre spådommen etter at de nyeste økonomiske data viste hvor hardt rammet den økonomiske virksomheten er både i Storbritannia og andre steder.

– Basert på tidligere indikatorer og erfaringen fra andre land som ble rammet før oss virker det som vi opplever en raskere og dypere nedgang enn noe vi har sett det siste århundret, eller kanskje de siste århundrene, sa Vlieghe, som er økonom.

Nye tall viser at den såkalte innkjøpssjef-indeksen PMI i Storbritannia har stupt til 12,9 i april fra 36 i mars. PMI er en indikator for økonomisk aktivitet, og en verdi på under 50 indikerer fallende aktivitet.

Ifølge Markit/CIPS er de nyeste PMI-tallene en indikasjon på den raskeste nedgangen i britisk økonomisk virksomhet siden man begynte å samle slike tall for 20 år siden.

Det britiske kontoret for budsjettansvar spår en negativ vekst i britisk økonomi på 13 prosent i år.

Nedgangen skjer til tross for at finansminister Rishi Sunak har framlagt enorme pakker for å stimulere økonomien.

Økonomisk kollaps uten sidestykke i eurosonen

Eurosonens økonomi er som følge av nedstengningene i en situasjon som mangler sidestykke, framgår det av innkjøpssjef-indeksen PMI.

Den såkalte innkjøpssjef-indeksen PMI, som blir utviklet av analyseselskapet IHS Markit, har stupt til rekordlave 13,5 i april. I mars lå den på 29,7.

PMI er en indikator for økonomisk aktivitet, og en verdi på under 50 indikerer fallende aktivitet.

– Eurosonen lider i april under det bratteste fallet i næringslivsaktivitet og sysselsetting som noen gang er registrert, som et resultat av tiltakene iverksatt for å stanse coronautbruddet, skriver selskapet.

Det er servicesektoren som lider særlig mye, der hoteller, restauranter og selskaper i reiselivssektoren sliter mest.

Arbeidsledigheten økte også betydelig for andre måned på rad.

I eurosonens to største økonomier, Tyskland og Frankrike, ligger PMI-indeksen på henholdsvis 17,1 og 11,2. Det er kraftige fall fra situasjonen i mars, da de lå på 35 og 28,9.

Video: Kampen mot Den store depresjonen gjentar seg: