Syse er styremedlem i flere av Tangens selskaper

Ifølge Dagens Næringsliv har Syse i løpet av en tiårsperiode fått utbetalt over én million kroner for å sitte i styret for flere av Tangens selskaper som er registrert på Cayman-øyene.

Syse, som er forsker, medlem av Nobelkomiteen og tidligere etikkrådgiver for oljefondet, deltok på seminaret i Philadelphia i november i fjor. Han var også oppført som referanse for Tangen i forbindelse med ansettelsesprosessen.

Da Syse forsvarte ansettelsen av Tangen i NRKs Dagsnytt 18 mandag, ble det ikke opplyst at han også har en rolle som styremedlem. Han sier til DN at han har vært åpen om tilknytningen.

– Ja, absolutt. Jeg har ikke skjult noe, og det er fullt ut kjent og er kommet fram i flere sammenhenger, sier Syse til avisen.