Tangen tema når Norges Banks tilsynsorgan møtes

Leder i representantskapet i Norges Bank, Julie Brodtkorb, bekreftet mandag overfor VG at de vil diskutere ansettelsen av Nicolai Tangen som sjef for oljefondet (NBIM).

Representantskapet fører tilsyn med driften av Norges Bank.

– Agenda er å eventuelt å be om et ekstraordinært møte i representantskapet for å få en redegjørelse av prosessen rundt ansettelsen av Tangen, sier Brodtkorb.

Bakgrunnen er konferansen Tangen arrangerte i Philadelphia i USA i november i fjor. En rekke prominente næringslivsledere og embetsfolk, både fra Norge og utlandet, deltok på konferansen, som i sin helhet var betalt av milliardæren. Den ble først offentlig kjent gjennom en avsløring i VG i helgen.

Krever svar

Etter avsløringen har kritikken mot deltakerne tiltatt. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum krever svar fra statsminister Erna Solberg (H) på om det er greit at statsansatte deltar på arrangement han omtaler som «klassiske elitesamlinger».

– Det er problematisk at de blir påspandert middager, godt med drikke, konserter og opplevelser, sier han til VG med henvisning til USA-konferansen som ble arrangert av Nicolai Tangen i november.

Det har også blitt stilt spørsmål fra både SV, Senterpartiet og Fremskrittspartiet ved den senere ansettelsen av Tangen som Norges nye oljefondssjef i lys av konferansen «Back to University».

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener ansettelsen av Tangen må granskes av Riksrevisjonen. Han mener det ikke holder at Norges Banks representantskap skal behandle saken tirsdag.

– Det er vel og bra. Men det er Riksrevisjonen som med loven i hånd kan kreve dokumenter, opplysninger og all kommunikasjon mellom statsråder, embetsfolk og Nicolai Tangen. Det er helt nødvendig for å komme til bunns i denne saken, sier Moxnes til Nettavisen.

Trekker seg ikke

Tangen selv sier han ikke har planer om på trekke seg. Han mener ikke det var noe problem å invitere avtroppende oljefondssjef Yngve Slyngstad på seminar i Philadelphia i november 2019.

– Hvis jeg skal ha tenkt som folk tror jeg har tenkt, så måtte jeg ha vært synsk, og det er jeg tross alt ikke. Invitasjonene til dette seminaret gikk ut 18 måneder i forveien, og Slyngstad trakk seg en måned før seminaret, sier Nicolai Tangen til TV 2.

Norges Bank offentliggjorde mandag en rekke detaljer rundt ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondsdirektør. Blant annet hans kontakt med sittende leder for oljefondet.

– Leder Yngve Slyngstad har utstrakt kontakt med en rekke andre fond og investorer. Nicolai Tangen er, som leder for AKO Capital, én av de det er naturlig å ha kontakt med. Kontakten mellom Tangen og Slyngstad har vært i deres profesjonelle rolle som ledere for sine respektive organisasjoner, heter det i pressemeldingen.

Mye støy

Mandag ble det kjent at Tangen ba om møte med oljefondssjefen etter seminaret i USA. Tangen sier han i januar kontaktet flere personer i Norge som kunne gi nyttige innspill til jobbintervjuene som ventet.

Til NRK sier den 53 år gamle finansmannen at «fakta ikke har kommet godt nok fram» i saken, og at han ikke hadde tenkt på jobben før han ble kontaktet av hodejegere i desember. Han legger til at han hadde helt andre planer da Slyngstad kunngjorde sin avgang i oktober.

– Det har vært mye støy. Jeg synes det er leit for oljefondet at det skal få en negativ støy for dette. Arrangementet var et fantastisk flott seminar, som jeg hadde planlagt i mange år, sa Tangen i NRKs Dagsnytt 18 mandag.