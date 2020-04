Amerikansk oljepris ligger igjen lavere enn 0 dollar

At olje koster mindre enn 0 dollar per fat, betyr i prinsippet at oljehandlerne er villige til å betale kjøpere for å ta imot olje som ingen vil ha.

Dette skjedde mandag med amerikansk lettolje av typen West Texas Intermediate (WTI) for levering i mai. På det laveste ble den omsatt for rundt minus 40 dollar per fat.

Deretter steg prisen natt til tirsdag norsk tid til litt over 0 dollar – før den igjen ble negativ. WTI-oljen kostet minus 4,5 dollar da børsene åpnet i Europa.

Andre oljetyper er ikke rammet av den samme priskollapsen, selv om også disse er blitt betydelig billigere det siste døgnet. Tirsdag formiddag omsettes nordsjøolje for 22 dollar per fat. Også WTI-olje for levering i juni koster over 20 dollar.