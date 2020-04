Virgin Atlantic trenger statlig hjelp

– Det må til om vi skal klare det med den enorme usikkerheten som er og når vi ikke vet hvor lenge flyene blir stående på bakken. Men dette er penger som skal betales tilbake, understreker Branson i et brev til de ansatte. Han ser for seg støtte i form av et lån på normale markedsbetingelser.

Fredag skrev Financial Times at flyselskapet var bedt om å søke penger fra den statlige hjelpepakken på nytt. Regjeringen mener Virgin ikke har vist at det har sett på andre finansieringsmuligheter.