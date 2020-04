Bedrifter som mottar krisehjelp fra EU-land skal ikke ha lov til å betale utbytte, kjøpe tilbake aksjer eller gi bonuser, ifølge et dokument Financial Times har fått tilgang på, melder DN.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har tidligere foreslått at selskap som har mottatt krisehjelp skulle forbys å betale utbytte, men fikk ikke flertall i Stortinget da regjeringspartiene og Frp gikk mot. SV og Rødt har fremmet lignende forslag.

– Kravet om utbyttestans for eiere som får statsstøtte er fullt ut gjennomførbart. De andre partiene, spesielt regjeringa, har prøvd å

Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Foto: NTB scanpix

gjemme seg bak tekniske innvendinger. Dette viser at det står på politiske vilje. Nå må Stortinget stille betingelser til de bedriftene som i sum får titalls milliarder fra fellesskapet, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til ABC Nyheter i kjølvannet av nyheten fra EU.

Og:



– Den ferske trusselvurderingen fra Økokrim sier at kompensasjonsordningene for bedriftene vil tiltrekke seg kriminelle med ønske om profitt. Vi må derfor ha strenge betingelser for å hindre at enorme beløp, ment for å redde arbeidsplasser, ender opp i privat berikelse.

Selskapene i EU-land som har fått krisehjelp vil heller ikke kunne kjøpe opp konkurrerende selskaper i samme sektor mens de betaler EU-landet tilbake, ifølge Financial Times.

