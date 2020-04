Oslo Børs stuper

Hovedindeksen ligger på 735,62 poeng tidlig onsdag ettermiddag.

Det er særlig en synkende oljepris som virker inn på hovedindeksens nedgang, som var spådd på forhånd av flere analytikere, dog noe mindre enn den nedgangen den i øyeblikket ligger på.

Et fat nordsjøolje ble omsatt for 29,40 dollar rett etter åpning, ned med nesten 2 prosent, og ved 15-tiden var den ned med hele 5,96 prosent for dagen, til 28,22 dollar.

Norwegian-aksjen åpnet med opptur, men snudde raskt og stupte nesten 13 prosent etter få minutter. Utover dagen har den igjen snudd og ligger ved 15-tiden opp med hele 11,7 prosent.

Tungvekteren Equinor er mest omsatt, men faller med 3,4 prosent.