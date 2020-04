WTO: Kan føre til den dypeste økonomiske resesjon eller nedgang i vår levetid

Verdens handelsorganisasjon (WTO) anslår at nedgangen i den globale handelen vil være et sted mellom 13 og 32 prosent. De to tallene er henholdsvis det mest optimistiske anslaget og det mest pessimistiske anslaget.

WTO-generaldirektør Roberto Azevedo sier dette først og fremst er en folkehelsekrise, men at coronakrisen i verste fall kan føre til «den dypeste økonomiske resesjon eller nedgang i vår levetid».

Smertefulle konsekvenser

– Den uunngåelige nedgangen i handel og produksjon kommer til å ha smertefulle konsekvenser for både husstander og virksomheter i tillegg til de menneskelige lidelser som selve sykdommen forårsaker.

Fakta om coronapandemien – Mer enn 1,7 millioner mennesker er bekreftet smittet * 1.688.159 personer i 210 land og territorier har fått påvist smitte av coronaviruset. Mørketallene over antall smittede og døde antas å være store. * 102.209 smittede er døde. * 375.283 er friskmeldt. * Tilstanden for 49.774 er alvorlig eller kritisk. Disse landene er hardest rammet, rangert etter antall døde: * Italia: 147.577 smittet, 18.849 døde, 30.455 friskmeldt. * USA: 495.802 smittet, 18.430 døde, 26.822 friskmeldt. * Spania: 157.053 smittet, 15.970 døde, 55.668 friskmeldt. * Frankrike: 124.869 smittet, 13.197 døde, 24.932 friskmeldt. * Storbritannia: 73.758 smittet, 8.958 døde, 135 friskmeldt. * Iran: 68.192 smittet, 4.232 døde, 35.465 friskmeldt. * Kina: 81.907 smittet, 3.336 døde, 77.455 friskmeldt. * Belgia: 26.667 smittet, 3.019 døde, 5.568 friskmeldt. * Tyskland: 121.045 smittet, 2.728 døde, 53.913 friskmeldt. * Nederland: 23.097 smittet, 2.511 døde, 250 friskmeldt. * I Norge er 6.244 smittet (113 døde), i Sverige er 9.685 smittet (870 døde), i Danmark er 5.819 smittet (247 døde), i Finland er 2.769 smittet (48 døde) og på Island 1.675 smittet (7 døde). Kilde: Worldometers, FHI, NTB, VG

Det mest optimistiske scenarioet legger til grunn at verdensøkonomien kan hente seg inn igjen i andre halvdel av 2020.

Må jobbe sammen

Beslutningstakere må begynne å forberede seg på livet etter pandemien, oppmoder Azevedo. Han sier at selv om tallene er stygge, er det mulig å hente seg inn i igjen raskt.

– Og hvis land jobber sammen, kommer vi til å se en mye raskere innhenting enn hvis hvert land handler alene, sier Azevedo.

Mer enn halvparten av verdens befolkning er blidt bedt om å holde seg hjemme som følge av spredningen av covid-19. 1.688.159 personer i 210 land og territorier har fått påvist smitte av coronaviruset. 102.209 smittede er døde. 375.283 er friskmeldt. Tilstanden for 49.774 coronasyke er alvorlig eller kritisk.