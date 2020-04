Avventende start for Oslo Børs

En viss oppgang var på forhånd spådd av flere analytikere etter signaler om at det kan være en løsning på gang mellom Opec, Russland og USA om begrensning i oljeproduksjonen. Saudi-Arabia skal ha bedt om et møte mandag.

Hovedindeksen startet med å gå opp nærmere en halv prosent – mindre enn spådd på forhånd – for deretter å falle til tross for oljeryktene.

Oljeprisen, som torsdag steg til over 30 dollar fatet for deretter å falle igjen, er på vei opp og passerte kort tid etter åpning 30 dollar på nytt. Fredag formiddag omsettes et fat nordsjøolje for 30,4 dollar, opp 2,1 prosent. Oppgangen kommer etter at nyheten om at det blir et Opec-møte i neste uke ble kjent.

Equinor-aksjen faller 1,8 prosent på tross av oljeprishopp, mens Aker BP går opp 3,5 prosent. Telenor faller med 0,5 prosent, mens DNB stiger med 0,7 prosent.

Frontline faller 8,6 prosent etter at aksjen har steget kraftig den siste tiden.

Energisektoren faller med 0,3 prosent, sjømatsektoren med 0,5 og shipping med 1,9 prosent.

De europeiske aksjeindeksene faller også fredag formiddag. FTSE 100 i London med 1,2 prosent, CAC 40 i Paris med 0,9 prosent og DAX 30 i Frankfurt med 0,8 prosent.