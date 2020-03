Håp om krisepakke ga største opptur på Wall Street på nesten 90 år

Den toneangivende indeksen på USA-børsene la på seg over 2.100 poeng i løpet av tirsdagen og endte på 20.705 poeng. Aldri noensinne har Dow steget med så mange poeng på én dag.

Den bredt sammensatte S&P 500-indeksen steg 9,4 prosent, mens den teknologitunge Nasdaq-indeksen økte 8,1 prosent sammenlignet med mandagens sluttnotering.

Totalt sett var det den beste dagen på Wall Street på ti år, ifølge Financial Times.

Tirsdagens børsopptur var global. I Asia ledet Sør-Korea an med børsoppgang på over 8 prosent, mens i Europa steg tyske Dax 11 prosent. På Oslo Børs endte hovedindeksen opp over 5 prosent.

Olje og fly

Også i Brasil, der handledagen ble avsluttet omtrent samtidig som i USA, endte Sao Paulo-børsen opp nesten 10 prosent. Olje- og flyaksjer ledet oppturen.

Det gikk oppover fra start i New York tirsdag, men det kraftige hoppet på tampen av dagen tilskrives økte forventninger om at republikanerne og demokratene i Senatet omsider er i ferd med å lande en gigantisk pakke med økonomiske stimuleringstiltak.

Begge parter sier de er nær enighet om bevilgninger som vil gi en regning på bortimot 2.000 milliarder dollar, inkludert tiltak fra sentralbanken. Krisepakken omfatter blant annet utbetalinger til amerikanske husholdninger, hjelp til mindre bedrifter og støtte til reiselivsnæringen.

Frykt for resesjon

Regjeringer og sentralbanker i en rekke andre land verden over har allerede presentert økonomiske krisepakker uten sidestykke i et forsøk på å dempe skadevirkningene av pandemien.

Tross rekordene på Wall Street, der nesten en måned med tilnærmet uavbrutt aksjesalg nå ble avløst av storoppkjøp, tør få investorer å antyde at markedene har nådd noen bunn. Oppturer tilnærmet så stor som denne har blitt avbrutt flere ganger de siste ukene, og ingen varte mer enn en dag.

Økonomer har overgått hverandres dystre spådommer for hvor mye økonomien vil krympe denne våren som følge av et stengt næringsliv under koronakrisen. Stadig flere mener at en resesjon virker uunngåelig.

Fallende oljepris

– Jeg tror ikke det er noe økt tiltro til de grunnleggende utsiktene, men det faktum at vi gjør framgang, er gode nyheter, sier investorsjef Katie Nixon i Northern Trust Wealth Management.

– Det er på en måte som at man holder pasienten i live på skadestua mens man stiller med behandlingsalternativer, tilføyer hun.

Tirsdagens aksjeopptur var bred. Noen av de sektorene som er hardest rammet av koronatiltakene, ledet imidlertid an i tråd med forventningene om at hjelp er på vei fra USAs regjering.

Norwegian Cruise Lines, MGM Resorts og American Airlines Group steg alle med over 30 prosent. Energiselskaper og banker gjorde det også sterkt på børsene, men samtlige har en aksjeverdi som er godt under der de var for en måned siden.

Mens børsfesten pågikk i New York, ble nordsjøolje omsatt for rundt 27 dollar fatet, en nedgang på over 1,5 dollar fra tidligere tirsdag