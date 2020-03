Norwegian får krisegaranti på 300 millioner

Ifølge en børsmelding tirsdag morgen har to nordiske banker stilt en garanti på 10 prosent, noe som var et krav fra norske myndigheter.

– Norwegian sikrer det nødvendige rom for å jobbe mot videre garantier fra den norske regjeringen, heter det i meldingen.

Ifølge E24 vil det stilles ytterligere 1,2 milliarder kroner i garanti dersom flyselskapet får lettelser i renter og avdrag fra kreditorene. Samlet kan halvparten av beløpet i garantiordningen på 6 milliarder kroner gå til Norwegian.

Norwegian-aksjen steg da Oslo Børs åpnet tirsdag formiddag. På det høyeste ble den omsatt for over 11 kroner, men falt noe fra dette nivået. Etter et snaut kvarter med handel var prisen 9,80 kroner, en oppgang på 9,7 prosent fra mandag. Den siste måneden har Norwegian-aksjen falt hele 73 prosent.

Norwegian har ikke betalt leie for to av sine Dreamliner-fly, skriver E24. Det dreier seg om flyene Sonja Henie og Thor Heyerdahl, som er leaset av DP Aircraft. Betalingene forfalt 13. mars.

– Vi er i dialog om betalingsutsettelse, sier informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian.