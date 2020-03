Gjelsten med milliardtap etter veddemål

Torsdag melder Nettavisen Økonomi at milliardæren Bjørn Rune Gjelsten har gått på et stort tap i valutamarkedet.

Kilder forteller til avisen at det skal dreie seg om et milliardtap.

Gjelsten skal ha veddet på at kronen ville styrke seg mot andre valutaer, men det motsatte har skjedd. I natt falt nemlig kronen kraftig mot alle valutaer. En dollar koster nå over 11 kroner, mens euroen koster over 12 kroner.

– Håndterlige beløp



63-åringen, som eier interiørkjeden Kid, ønsker ikke å kommentere hvor mye penger det er snakk om, men bekrefter å ha tapt penger.

– Jeg kan bare gjenta at dette er håndterlige beløp, de medfører ikke at vi må selge aktiva, og det er noen forfall fremover. Jeg skal som stor aksjonær i Kid være forsiktig med å kommentere aksjen, men litt fleipete sagt blir det ikke billige Kid-aksjer til salgs i markedet fremover som følge av dette, sier han til Nettavisen Økonomi.

Kid-aksjen har torsdag falt tre prosent på Oslo Børs. Gjelsten understreker overfor Nettavisen Økonomi at tapet ikke er realisert.

Krisenatt for kronen



Kroneraset onsdag er det klart største fallet siden Norges Bank forlot fastkursregimet i 1992. På seks timer falt kronen med 1 krone målt mot dollaren onsdag, og fallet fortsatte natt til torsdag. På det laveste var kronen målt mot dollar på 11,96 kroner natt til torsdag.

Kronen er sensitiv mot oljeprisen, som har mer enn halvert seg på en måned. Et fat nordsjøolje lå godt under 26 dollar natt til torsdag.

Joachim Bernhardsen, analytiker i Nordea Markets, sier til NRK at den enorme svekkelsen er svært sjelden kost. Framtidsutsiktene er uklare.

– Kronekursen har vært notorisk vanskelig å forutse i mer normale tider, og nå er det langt fra normale tider, så jeg skal ikke uttale meg om krona styrker eller svekker seg nå. Dette er utfordrende, sier Bernhardsen.