Nye kraftige børsfall i Europa

Både i Storbritannia og Tyskland falt aksjemarkedene rundt 4 prosent da handelen begynte onsdag.

I Paris var nedgangen på rundt 3 prosent, omtrent det samme som på Oslo Børs. Et par timer senere hadde Oslo Børs tatt seg litt opp igjen, mens London og Frankfurt hadde beveget seg ytterligere et hakk nedover.

Også i Asia peker pilene nedover. Tokyo-børsen falt onsdag 1,7 prosent, mens nedgangen i Sør-Korea ble på 4,9 prosent. Børsen i Australia stupte 6,4 prosent.

På flere av børsene ble en mer moderat oppgang dagen før raskt reversert.

– Unik situasjon

Aksjefallet fortsetter til tross for at USAs regjering planlegger krisetiltak til en verdi av opptil 1.000 milliarder dollar. Dette ble bekreftet av finansminister Steven Mnuchin natt til onsdag norsk tid.

– Dette er en unik situasjon, konstaterte han.

Forslaget fra Det hvite hus omfatter 50 milliarder dollar til den kriserammede luftfartsbransjen, 250 milliarder dollar til småbedrifter og et massivt kutt i inntektsskatten. Det opplyser kilder i regjeringsapparatet til nyhetsbyrået AP.

I tillegg vurderes det å dele ut penger direkte til alle voksne amerikanere.

– Amerikanerne trenger kontanter nå, sier Mnuchin.

Han frykter at arbeidsledigheten i USA kan stige til 20 prosent hvis ikke noe gjøres.

Penger fra oven

Å dele ut penger direkte til befolkningen er et svært uvanlig tiltak som ofte omtales som «helikopterpenger». Årsaken er at penger nærmest drysses utover befolkningen, som fra et helikopter.

Hvor mye helikopterpenger det kan bli snakk om i denne omgang i USA, er ikke bekreftet. Samlet sett kan krisepakken bli en av de største i amerikansk historie.

Republikanerne i Senatet lover å behandle de ekstraordinære tiltakene raskt. Kongressen er i tillegg allerede i gang med å behandle en krisepakke til en verdi av 100 milliarder dollar som skal dekke betalt sykefravær og arbeidsledighetstrygd til folk som rammes av koronakrisen.

Også i Storbritannia, Tyskland, Norge og andre europeiske land lover myndighetene store krisepakker for å håndtere krisen. I tillegg har sentralbankene både i USA og andre land kuttet renta og iverksatt krisetiltak for finansmarkedene. Men heller ikke dette har så langt bidratt til å stanse nedgangen på børsene.