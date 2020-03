Statlig oppkjøp kan bli siste utvei for Norwegian

Etter det NTB kjenner til, er en uformell diskusjon allerede i gang i de politiske miljøene om statlig kjøp av aksjer i Norwegian som et mulig alternativ for å sikre flyselskapets overlevelse.

SVs næringspolitiske talsperson Torgeir Knag Fylkesnes sier til NTB at SV ikke utelukker at dette kan bli en løsning.

– Det er ikke SVs primærpolitikk å kjøpe flyselskaper. Men vi vil vurdere det seriøst for å sikre arbeidsplasser og viktig infrastruktur, sier han.

Kritisk infrastruktur

Etter det NTB forstår, vil stortingsflertallet neppe pålegge regjeringen å kjøpe seg helt eller delvis opp i Norwegian, og politikerne uttaler seg inntil videre svært forsiktig om saken.

Men opposisjonen er tydelig på at luftfarten i Norge må sikres.

– Dette er børsnoterte selskaper som vi skal være varsomme med å spekulere rundt i offentligheten. Men det jeg vil si, er at luftfarten er viktig med tanke på alle arbeidsplassene, og viktig for kritisk infrastruktur i Norge. Derfor har vi et særlig samfunnsansvar for å sikre at den næringen holder seg i lufta, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Han er overbevist om at det vil bli behov for en særskilt tiltakspakke for luftfarten.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener målet må være at det også i framtida finnes tre flyselskaper i Norge – Norwegian, SAS og Widerøe.

– Vi må sette inn tiltak som gjør at vi sikrer alle de tre flyselskapene. Det er Norwegian det er mest akutt for nå, men det er ikke mange dagene før det blir vanskelig for SAS også, advarer han.

Nye kanselleringer og permitteringer

Norwegian varslet mandag ettermiddag at selskapet kansellerer 85 prosent av flygingene og permitterer 7.300 ansatte.

– Luftfarten står overfor en ekstraordinær krise der også vi i Norwegian må sette de aller fleste av flyene våre på bakken og permittere en stor andel av våre kolleger, sier konsernsjef Jacob Schram i en pressemelding.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier regjeringen arbeider fortløpende med å finne ytterligere tiltak for å hjelpe luftfarten.

– Når store deler av passasjergrunnlaget blir borte så å si over natten for luftfarten, nasjonalt og internasjonalt, så er det selvsagt svært krevende. Dette er samfunnskritisk infrastruktur for Norge, og derfor er vi i tett dialog med bransjen for å være oppdatert i en situasjon hvor ting endrer seg fra time til time, sier han i en skriftlig uttalelse til NTB.

Siste utvei

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs tror det vil sitte langt inne for myndighetene å gå til kjøp for å sikre flyselskapet.

– Jeg tror det er den siste døra de åpner, sier han.

Ifølge ham er det trolig mer sannsynlig at staten vil forsøke å hjelpe selskapet med garantier og kapitalisering.

En rekke hjelpetiltak er dessuten lansert allerede, deriblant kutt i momssatsen og midlertidig oppheving av flypassasjeravgiften og lufthavnavgiften.