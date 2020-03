Oslo Børs stupte nesten 9 prosent torsdag

Nedgangen er den kraftigste på en enkelt dag siden finanskrisen i 2008, ifølge E24.

Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for rundt 33,4 dollar fatet, et prisfall på 6,8 prosent i løpet av dagen.

Også andre europeiske flyselskaper som Air France, British Airways-eier IAG og Lufthansa falt på sine respektive børser.

Børslokomotivet Equinor sank med 8 prosent. Mest omsatt var DNB-aksjen, som falt med 10 prosent. Aker og Aker BP gikk ned med henholdsvis 13,2 og 12,7 prosent.

Energisektoren falt 8,9 prosent, sjømatsektoren falt 9,5 prosent, mens shippingsektoren sank med 6,3 prosent i handelen torsdag.

Også på de europeiske børsene var det blodrøde tall torsdag. CAC 40 i Paris falt med hele 10,9 prosent, tett fulgt av DAX 30 i Frankfurt, som stupte med 10,3 prosent. FTSE 100-indeksen i London falt med 9,8 prosent.

Kraftig fall på europeiske børser

De ledende europeiske børsene var ned over 10 prosent etter at USA innførte innreiseforbud og Den europeiske sentralbanken droppet rentekutt.

DAX-indeksen i Frankfurt var ned 10,2 prosent, mens CAC 40 Paris gjorde det marginalt dårligere med en nedgang på 10,3 prosent da klokken passerte 14.40.

Da hadde børsene på Wall Street åpnet med en nedtur på 7 prosent etter åpning, noe som utløser automatisk stopp i handelen i et kvarter.

På London-børsen var ikke fallet tosifret, men en nedgang på 9,4 prosent på FTSE 100-indeksen noen timer før dagen er omme, er ikke noe å rope hurra for.

Trumps tale utløste fall



Nedturen kommer etter at USAs president Donald Trump onsdag varslet innreiseforbud fra alle Schengen-land i 30 dager. Det hjalp heller ikke at et ventet rentekutt fra Den europeiske sentralbanken (ESB) uteble. Riktignok kom banken med stimulerende tiltak som en kraftig økning i kjøp av obligasjoner og midlertidig unntak fra bankenes kapitalkrav, men det var ikke nok til å løfte børsene.

Også i byer som Madrid, Milano, Stockholm og København falt de viktigste indeksene kraftig torsdag formiddag.

Asia ble også sterkt berørt av ringvirkningene av viruspandemien, og det var bred nedgang torsdag. I Tokyo falt Nikkei-indeksen 4,4 prosent, mens i Australia falt hovedindeksen 7,4 prosent, noe som er det største fallet siden finanskrisen i 2008.

Nytt børsstup og handelsstans på Wall Street



New York-børsen falt drøyt 7 prosent da handelen startet torsdag. Det er nok til å utløse automatisk stans i handelen.

S&P 500-indeksen falt marginalt mer enn 7 prosent, til 2.549,05 poeng. En nedgang på over 7 prosent utløser automatisk stans i handelen i et kvarter. Det skjedde også mandag.

Ytterligere opphold i handelen utløses ved 13 og 20 prosents nedgang. Regelen ble innført etter krakket i 1987, og før denne uken, har den bare blitt utløst én gang før, i 1997.

Industriindeksen Dow Jones falt nesten 1.700 poeng til 21.856,94, melder Bloomberg. Det er en nedgang på 7,2 prosent. På den teknologidominerte Nasdaq-børsen falt hovedindeksen også marginalt mer enn 7 prosent og lå kort tid etter åpning på 7.393,25 poeng.