Coronaviruset får alvorlige konsekvenser: Vurderer norsk krisepakke

– Gjennomsnittsalderen på dem som er smittet med koronavirus er 44 år.

60 prosent er menn, sier områdedirektør Geir Bukholm ved Folkehelseinstituttet (FHI).

55 er blitt smittet i Norge, mens 134 personer er smittet i utlandet. Tre tilfeller er fremdeles under avklaring.

– At antall smittede øker er en forventet utvikling av epidemien. Vi har forståelse for at det gir bekymring både for egen og nære sin helse, sier områdedirektøren.

Alle landets fylker er berørt av koronaviruset, og det er Viken som har flest tilfeller, med 44, etterfulgt av Oslo med 35 tilfeller. Møre og Romsdal og Nordland har færrest smittetilfeller, med henholdsvis to og tre tilfeller.

Til nå er fire smittede personer blitt innlagt på sykehus, ved henholdsvis Drammen sykehus, St. Olavs hospital i Trondheim, Oslo universitetssykehus og Bærum sykehus.

FHI oppdaterer hver kveld status om smittetilfeller på landsbasis, og tallene omfatter tilfeller som er rapportert inn innen klokken 16 samme dag.

«Ekstremt dramatisk»

Regjeringen vurderer nå å sette inn økonomiske krisetiltak. Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Jan Tore Sanner (H).

– Vi vurderer nå hvilke økonomiske tiltak som kan være målrettet, og i hvilket tempo disse eventuelt skal innfases, sier finansministeren.

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri kaller det som nå skjer for «ekstremt dramatisk», og ber regjeringen sette inn en tiltakspakke for å få bedriftene gjennom krisen.

Sanner forsikrer at regjeringen jobber på høygir, og at de er i tett kontakt med banker og næringslivet, spesielt reiseliv og industrien.

Flere innlagt på sykehus



Så langt er fire coronasmittede personer lagt inn på ulike sykehus rundt om i landet.

Mandag ble tre smittede personer lagt inn på St. Olavs hospital i Trondheim, Oslo universitetssykehus og Bærum sykehus. Fra før av er en person innlagt ved Drammen sykehus.

En eldre person er lagt inn på St. Olavs hospital etter å ha testet positivt på smitteprøve lørdag. Vedkommende har vært på reise i Nord-Italia og i karantene siden hjemkomsten.

– Tilstanden er stabil, sier konstituert fagdirektør Tom Christian Martinsen.

Han vil ikke svare på om personen har en underliggende sykdom.

Forverrede luftveisproblemer

Det ble også innlagt en smittet person ved Oslo universitetssykehus.

– Av personvernhensyn vil sykehuset ikke gi ytterligere opplysninger om pasienten eller helsetilstanden, opplyser helseforetaket.

Ved Bærum sykehus ble en coronasmittet person som har vært i hjemmekarantene i en uke, innlagt fordi personens luftveisplager har forverret seg de siste dagene.

Pasienten ble sannsynligvis smittet på en hjemreise fra et risikoområde for en uke siden, skriver helseforetaket Vestre Viken i en pressemelding mandag.

Oslo Børs stupte 8,1 prosent etter helrød dag

Oljepris i fritt fall og virusfrykt dro hovedindeksen på Oslo Børs videre ned mandag. Ved børsslutt var indeksen ned med 8,14 prosent til 736,08 poeng.

Et så kraftig fall har ikke Oslo Børs opplevd siden høsten 2008, under finanskrisen.

Analytikerne hadde på forhånd spådd et fall på 9 prosent ved åpning. Etter få minutters handel mandag var imidlertid hovedindeksen ned 12 prosent, men fallet var redusert til 8.1 prosent ved børsslutt.

Oljeprisen er ned med hele 18,7 prosent, og et fat nordsjøolje ble omsatt helt ned i 36,80 dollar fatet.

– Katastrofe

– For oljeselskapene er dette helt katastrofe, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken til E24.

Equinor alene falt med hele 17,7 prosent. Også selskaper innen oljeservice falt kraftig. Dagens børstaper ble Petroleum Geo-Services som falt med hele 37,9 prosent, tett fulgt av Aker Solutions (-32 prosent), BW Offshore (-31 prosent) og Aker BP (-28,3 prosent).

Både koronavirusets virkning på den internasjonale økonomien og et kraftig fall i oljeprisen får skylden for det brede børsfallet.

Ned i Europa

Europeiske børser falt også kraftig mandag. Både DAX-indeksen i Frankfurt og FTSE-indeksen i London falt med 6,7 prosent, mens CAC 40-indeksen i Paris falt med 7 prosent.

Også børsene i Midtøsten faller kraftig. Det skjer for andre dag på rad.

I Asia avsluttet Nikkei-indeksen i Tokyo med en nedtur på 5,1 prosent. Hongkong-børsen falt 4,2 prosent.

På USA-børsene var S&P 500-indeksen rundt klokken 17 ned 4,7 prosent, mens Dow Jones falt 4,8 prosent.

Norwegian stuper videre

En megler på børsen i Frankfurt klør seg i hodet. Fallet i oljeprisen har bidratt til at børser verden over har falt kraftig mandag. Foto: Michael Probst / AP

Flyselskapet Norwegian faller også kraftig og falt 27 prosent da børsen åpnet mandag. Det sendte aksjen ned til en kurs på 8,80 kroner, det laveste nivået siden 2005, ifølge E24. Ved børsslutt ble aksjen omsatt for 11 kroner, et fall på 9,8 prosent.

Oljeprisfallet kommer etter bruddet i forhandlingene mellom Opec-landene og Russland. Opec-landene ønsker å redusere produksjonen av olje på grunn av dramatisk lavere etterspørsel som følge av koronaviruset som herjer i verden, men fikk ikke med seg Russland på dette.

Priskrig

Saudi-Arabia innledet da priskrig på olje. Dermed ble fallet i etterspørselen møtt med en kraftig økning i tilbudet, som igjen har ført til oljepriskollapsen.

Analytiker Ingvild Borgen Gjerde i DNB kaller situasjonen uvanlig. Det er krisestemning i markedet, slår hun fast i DNBs morgenrapport:

– Om ikke markedene allerede var preget av en viss grad av krisestemning som følge av koronavirusutbruddet, er det liten tvil om at krisestemning hersker i markedene akkurat nå.

