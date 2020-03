Kraftig fall på Oslo Børs

Aker BP var ned hele 30 prosent, mens Equinor var ned 18 prosent og DNB ned 29 prosent. Flyselskapet Norwegian faller også kraftig og var ned 27 prosent mandag.

– Et prisfall på 11–12 prosent er av historiske proporsjoner. Det er utrolig vanskelig å si hvordan dagen vil ende, men at 10 prosent ikke er et krakk, blir feil å si. Dette er et krakk, sier sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank til Dagens Næringsliv.

Analytikerne hadde på forhånd spådd et fall på 9 prosent ved åpning. Etter få minutters handel var hovedindeksen ned 12 prosent, men fallet var redusert til 9 prosent etter en halvtimes tid.

Både coronavirusets virkning på den internasjonale økonomien og et kraftig fall i oljeprisen får skylden.

Prisen på nordsjøolje var ned nær 25 prosent i 9-tiden mandag.

– Krisestemning

Det er krisestemning i markedet, slår DNB fast i sin morgenrapport.

– Oljepriskollapsen skyldes den litt uvanlige kombinasjonen av at kraftig fall i etterspørselen blir møtt med kraftig økning i tilbudet, skriver analytiker Ingvild Borgen Gjerde.

Saudi-Arabia har satt i gang det som ser ut som starten på en priskrig i oljemarkedet, skriver hun videre.

– Om ikke markedene allerede var preget av en viss grad av krisestemning som følge av coronavirusutbruddet, er det i liten tvil om at krisestemning hersker i markedene akkurat nå.

Ned i Europa

Europeiske børser faller kraftig i morgentimene, og både i London og Frankfurt er nedgangen på rundt 8 prosent.

DAX-indeksen i Frankfurt falt med 7,4 prosent kort tid etter åpning, mens FTSE-indeksen i London falt med 8,2 prosent.

CAC 40-indeksen i Paris var ned rundt 4 prosent få minutter etter åpning mandag.

Kraftig fall i Midtøsten

Også børsene i Midtøsten faller kraftig. Det skjer for andre dag på rad etter Saudi-Arabias priskrig på olje.

Hovedindeksen i Kuwait falt mandag med 9,5 prosent, før handelen ble stanset. I Dubai falt børsen med 9 prosent etter åpning, mens hovedindeksen i Abu Dhabi falt med 7,1 prosent. Da børsen i Saudi-Arabia åpnet, falt kursen bratt med 9,2 prosent.

Oljeprisen har falt med 29 prosent det siste døgnet, det største fallet siden Golfkrigen i 1991.