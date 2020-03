Oslo Børs falt 2,3 prosent

Som tidligere i uka var Nel mest omsatt. Hydrogenselskapet la torsdag fram resultatet for fjerde kvartal 2019. Det viste et underskudd før skatt på 95 millioner kroner, mot et underskudd på 56 millioner kroner i samme periode året før. Aksjekursen hadde rett før stengetid torsdag falt 5,3 prosent, men kan vise til en oppgang på 11,4 prosent den siste uka sett under ett.