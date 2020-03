– Det er litt hysteri akkurat nå, sier Ryanair-sjefen Michael O'Leary til økonomikanalen Bloomberg, på tirsdag.

– Situasjonen kommer til å bli klarere de neste to- til tre ukene.

Ryanair har kuttet 25 prosent av avgangene, spesielt til Nord-Italia, der Ryanair har en dominerende posisjon, fra 17. mars til 8. april.

Samtidig som er det et markant fall i antall bestillinger av flyreiser.

O'Leary regner med passasjerfallet hos Ryanair er et «kortlivet fenomen» som vil være over, andre til tredje uke i april, med mindre smittesituasjonen kommer ut av kontroll.

– Dessuten vil vi gå inn i en tid med høyere temperaturer og forhold for spredning av virus kommer ikke til å være så fordelaktige i Europa, sier han til kanalen.

Han er en motstander av reiserestriksjoner, og mener at det å passe på hygienen er mye viktigere. Folk avlyser også reisene sine selv.

– Tallet på smittede er også bittelite, sier han.

Vil ikke kutte prisene

Dersom det skal gis kanselleringer, må passasjerene få beskjed to uker i forveien. O'Leary tror derfor ikke Ryanair kommer til å skyve kanselleringene lengre inn i april, ettersom etterspørselen etter flyreiser er høy i påsken.

Han mener også det blir feil å kutte prisene i desperasjon for å skape et kunstig reisebehov mens coronaviruset sprer seg. O'Leary sier selskapet er forberedt på å

ta støyten.

Enkelte flyselskaper vil lide som følge av store reduksjoner i bestillingene, O'Leary onsdag til Reuters.

– Det er uunngåelig at de neste dagene kommer vi til å se flere kollapser, svarer han til Reuters på spørsmål om kriserammede Flybe.

Norwegian kutter til ut i mai

Norwegian på sin side har besluttet å kansellere 22 langdistanseflygninger mellom Europa og USA i tidsrommet 28. mars helt fram til 5. mai.

De har også kuttet prisene, men de bedyrer overfor Nettavisen at dette er en del av årlige kampanjer, og har ikke noe med coronaviruset å gjøre.

I tillegg har Norwegian allerede redusert kapasiteten med opp mot 15 prosent i 2020 og vurderer situasjonen fortløpende.

På nåværende tidspunkt er det heller ikke mulig for selskapet å forutse hvordan det fullt ut blir påvirket av virussituasjonen.

Wizzair vurderer å kutte 10 prosent fra april

Wizzair, som har mange reisende mellom Norge og Øst-Europa, reduserer antall avganger mellom Øst-Europa og Italia fram til første uken i april med om lag to tredjedeler.

Fra april vurderer de å kutte flytilbudet med rundt 10 prosent.

Et annet lavprisselskap, Flybe, har store problemer. Etter å ha unngått kollaps i januar med et nødskrik, er selskapet er under administrasjon, og at alle flyene står på bakken. Passasjerer bes om å ikke reise til flyplassen ettersom selskapet

ikke kan bistå kundene med alternative flyreiser med andre selskaper.

Willie Walsh, sjefen for eieren av British Airways, IAG, advarer regjeringer mot å redde småselskaper som sliter som følge av viruset.

– Det er ikke passende for regjeringer å gi statlig støtte til flyselskaper som ikke var bærekraftige før coronaviruset, sier han til Reuters.

Mindre smitte, høyere dødelighet enn ventet

Tallet på de som har fått bekreftet sykdommen og som fortsatt er syke på verdensbasis har holdt seg under 50.000 siden slutten av februar. Den globale dødeligheten foreløpig anslått av WHO er 3,4 prosent, i forhold til influensa på ca. 0,1 prosent.

Imidlertid sprer den seg ikke like effektivt, viser siste anslag fra WHO.