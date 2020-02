Russland må betale erstatning til Yukos-aksjonærer

Domstolen konkluderte tirsdag med at Russland må betale aksjonærene en samlet sum på 50 milliarder dollar – tilsvarende 467 milliarder kroner.

Den internasjonale voldgiftsdomstolen i Haag fastslo allerede i 2014 at russiske myndigheter hadde benyttet seg av skattekrav for å skaffe seg kontroll over Yukos. I kjennelsen het det at Russland måtte utbetale 50 milliarder dollar i erstatning.

Beslutningen ble omgjort av en nederlandsk domstol i 2016, men denne kjennelsen ble anket.

Nå har ankedomstolen konkludert med at voldgiftsdomstolens opprinnelige kjennelse var riktig. Saken kan imidlertid tas videre til Nederlands høyesterett, og russiske myndigheter opplyser at de igjen vil anke.