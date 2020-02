Norwegian tapte 2 milliarder i fjerde kvartal

Norwegian la torsdag fram resultater for fjerde kvartal og for året 2019. Selskapet fikk et underskudd på 1,687 milliarder kroner for året, mot et underskudd på 2,490 i 2018.

Resultatene er preget av at Max-flyene har måttet stå på bakken etter ulykkene i Etiopia og Indonesia, samt problemene med Rolls-Royce-motorene på Dreamliner-flyene. Selskapet har i mellomtiden måttet leie inn fly for å unngå kanselleringer og forsinkelser.

Skjerper kuttene

Problemene med begge flymodellene vil fortsette et stykke inn i 2020. Det var ventet at Max-flyene ville være tilbake i drift til påske, men Norwegian regner nå med at det først vil skje i september, ifølge E24.

Selskapet har vært gjennom kutt i 2019, og skal gjennom ytterligere kutt i kapasiteten i år. Det varsles nå at kapasiteten målt i tilgjengelige setekilometer skal ned med 13 til 15 prosent, mens det tidligere anslaget lå på 10 prosent.

Bedre punktlighet

Omstillingsprosessen startet under Bjørn Kjos, som gikk av som konsernsjef i fjor etter å ha ledet selskapet siden oppstarten. Resultatpresentasjonen torsdag var dermed Jacob Schrams første etter at han tok over som konsernsjef ved årsskiftet.

Norwegian skriver at de har avviklet ulønnsomme ruter utenfor Norden og lagt ned baser for å få mer effektiv drift. Punktligheten er også forbedret og var opp 3,1 prosentpoeng til 82,6 prosent i fjerde kvartal.