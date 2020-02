Wintershall Dea planlegger kjøp av nye offshore-helikoptre

Wintershall Dea har skrevet under en intensjonsavtale med Bell, hvor målet er å undersøke mulighetene for å introdusere et nytt helikopter på norsk sokkel.

Helikopteret det er snakk om er av typen Bell 525. Helikoptret kan ta 16 passasjer over tusen kilometer og har et drivstofforbruk som er 30 prosent lavere sammenlignet med eldre helikoptermodeller.

Bell 525 er det første kommersielle offshore-helikopteret utstyrt med «fly by wire» teknologi, som fram til nå bare har vært brukt i fly.

Direktør Alv Solheim i Wintershall Dea Norge forteller at selskapet vil arbeide tett med Bell de neste månedene for å finne ut hva som kreves for å gjøre Bell 525 klart for å fly i Norge.

– I dette arbeidet vil vi gå inn på tekniske krav, se på operasjonsmodeller sammen med helikopteroperatørene og sørge for tett dialog med fagforeninger og andre aktører for å sikre at helikoptertypen oppfyller våre krav til helikoptertransport, sier Solheim.

– Først når alt dette er gjort, vil Wintershall Dea avgjøre om prosjektet kan tas over i en operasjonell fase, legger han til.

Wintershall Dea opplyser ikke om hvor mange helikoptre selskapet eventuelt vil kjøpe.

I dag benyttes kun Sikorsky S-92 for å frakte oljearbeidere til og fra jobb på installasjonene i havet utenfor norskekysten.