Ericsson økte omsetningen i 2019

Omsetningen for 2019 var 227,2 milliarder svenske kroner, opplyste selskapet da det fredag la fram resultatet for fjerde kvartal 2019 og for 2019.

– Vi er i dag blant de ledende på 5G-nettverk med 78 kommersielle 5G-avtaler med unike operatører og 24 aktive 5G-nettverk på fire kontinenter, sier direktør Börje Ekholm.

Ericsson falt imidlertid på børsen i Stockholm fredag formiddag. Driftsresultatet i fjerde kvartal 2019 endte på 6,1 svenske milliarder, noe som var lavere enn ventet.

Ericsson har på 5G-markedet blant annet konkurrert med den kinesiske telegiganten Huawei. De senere år har det imidlertid vokst fram en frykt for at Huawei lekker opplysninger om sine samarbeidsland til den kinesiske stat.

I Norge har både Telenor og Telia valgt Ericsson framfor Huawei. Sikkerhetshensyn har inngått i vurderingen.