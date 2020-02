KLP går inn i søksmål mot Danske Bank

Leder for ansvarlige investeringer i KLP, Jeanett Bergan, sier til Dagens Næringsliv at det ikke er riktig at norske pensjonister eller småsparere skal få lavere avkastning fordi et selskap ikke har god nok kontroll på at de ikke medvirker til alvorlig økonomisk kriminalitet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix Foto: NTB scanpix