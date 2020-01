Einar Aas har fått ny jobb

– Han begynner som analytiker. Det er det han skal gjøre hos oss, bekrefter styreleder Åsmund Haugsvær i Branden Forvaltning overfor bransjenettstedet Montel , melder E24.

Einar Aas har i en årrekke vært en av Norges mest suksessrike kraftmeglere. Han var på et tidspunkt en av Norges rikeste menn, og var på inntektstoppen, før alt raste sammen.

Unngikk konkurs



Kraftinvestor Einar Aas måtte dermed selge unna eiendeler for flere hundre millioner kroner, men ble reddet fra å bli slått konkurs etter å ha inngått en avtale med Nasdaq.

Børsen satt igjen med et tap på hele 1,1 milliarder kroner etter at Aas hadde gått inn med de 350 millioner kronene han hadde til disposisjon.

Gamblet – tapte alt



Aas hadde på et tidspunkt 1,3 milliarder i interesser i kraftmarkedet. Men i stedet for at de norske prisene steg og nærmet seg de tyske, slik han så for seg, skjedde det motsatte.

Aas startet i jobben hos Branden 1. januar i år.

