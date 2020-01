Passasjerøkning for SAS

I desember økte selskapets totale kapasitet med 0,9 prosent.

Samtidig øker også kabinfaktoren, som er et mål på hvor fulle flyene er, med 1,2 prosent.

– Det er gledelig at flere velger å reise med SAS, noe som styrker vår posisjon på det skandinaviske markedet. I desember tok vi imot den første av åtte Airbus A350 til vår flåte, og vi er glade for at våre reisende kommer til å få oppleve verdens mest moderne og drivstoffeffektive langdistansefly, sier SAS-sjef Rickard Gustafson.