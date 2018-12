Jussprofessor avfeier krav om stans av Oslo Børs-salg

Jussprofessor Mads Andenæs sier regjeringen ikke har lov til å stanse salg av Oslo Børs, til tross for at Sp krever det.

– Departementet har ikke rettslig adgang til å nekte salg fordi oppkjøperen er utenlandsk. Det går bare ikke. Uansett politisk vilje, sier Mads Andenæs, professor med ansvar for finansmarkedsrett ved Universitetet i Oslo (UiO), til E24.

– Bare ved å jukse. Det er jeg sikker på at Pollestad ikke ønsker at Finansdepartementet skal gjøre. Så greit er det, legger Andenæs til. Han er tidligere byråsjef og avdelingsdirektør i Finansdepartementet.

Euronext, en sammenslutning av fem europeiske børser, ønsker å kjøpe Oslo Børs. Selskapet vil by 6,24 milliarder kroner for å ta over det norske aksjemarkedet. Senterpartiet er ikke begeistret for det mulige salget av Oslo Børs til utenlandske eiere, og mener regjeringen må gripe inn.

– Børsen er en viktig del av Norges økonomiske infrastruktur og skal etter vårt syn ikke bli en del av et europeisk børskonsern. Det varslede oppkjøpet trenger aksept fra myndighetene. Senterpartiets klare forventning er at regjeringen stopper utsalget, sa Geir Pollestad, leder av næringskomiteen på Stortinget.

