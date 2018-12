Bred oppgang på siste handelsdag på Oslo Børs

På det som er årets siste handelsdag endte hovedindeksen opp med 2,02 prosent til 799,46 poeng. Året endte dermed med nedgang for Oslo Børs.

Tungt drevet av bred oppgang i oljerelaterte aksjer, endte Oslo Børs ved børsslutt i 17-tiden på 799,46 poeng, noe som tilsvarer en oppgang på 2,02 prosent.

Equinor-aksjen, som var klart mest omsatt fredag, og steg 2.05 prosent. Bak oljegiganten på omsetningstoppen er det særlig Yara (opp 2,11 prosent), TGS (+4,92), Schibsted A (+4,32), Subsea 7 (+5,09), Norwegian (+3,12), og ikke minst Petroleum Geo-Services (+10,79), som gjør det sterkt på årets siste aksjehandelsdag.

Ved børsslutt fredag var de svakeste aksjene innen sjømat, der SalMar hadde en nedgang på 0,37 prosent. Deretter fulgte Lerøy Seafood Group (+0,09), Marine Harvest (-0,27) og Bakkafrost (-0,09).

Nedgang i oljepris

Til tross for en seig siste dag, er det sjømataksjene som ifølge Oslo Børs totalt sett trakk hovedindeksen mest opp i 2019. Mens Norsk Hydro på sin side, som med en negativ avkastning på 34,8 prosent, var den enkeltaksjen som i 2018 trakk hovedindeksen mest ned.

På de toneangivende børsene i Europa var det grønne tall fredag, der DAX 30 i Frankfurt gikk opp med 1,71 prosent, FTSE 100 i London hadde en oppgang på 2,18 prosent, mens CAC 40 i Paris steg med 1,86.

Det var også en nedgang i oljeprisen fredag. Ved 17-tiden ble et fat nordsjøolje solgt for 52,40 – et fall på 2,19 prosent i løpet av dagen.

Travelt børsår

Et travelt børsår, som har notert seg for det høyeste antallet handler noensinne, har gitt både store nedturer og oppturer.

Hovedindeksen startet året på 815,22 poeng, men løftet seg utover sommeren og høsten. 25. september nådde indeksen rekordhøye 946,43 poeng. De siste tre månedene har imidlertid verdien av aksjene falt jevnt og trutt, og fredag så året ut til å ende rundt 800 poeng.

Oslo Børs kommer bra ut

I år er det første gang siden 2011 at året ender med børsfall. Nedgangen ligger imidlertid på kun 1,84 prosent, et langt bedre år enn de fleste andre børser i verden. Nikkei-indeksen i Japan har til sammenligning gått ned 12 prosent i år, mens Hang Seng-indeksen i Hongkong og Shanghai-indeksen i Kina mistet henholdsvis 14,8 prosent og 24,6 prosent.

Heller ikke Europa har hatt noe godt børsår. DAX-indeksen i Frankfurt har falt med 18,3 prosent i 2018, mens FTSE-indeksen i London sank med 12,7 prosent i år.