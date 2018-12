Knallrød romjulsdag på Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs falt torsdag med 2,53 prosent til 783,61 poeng. Hittil i desember har verdien av aksjene på børsen sunket med 8,12 prosent.

Hovedindeksen steg fra start torsdag formiddag, trolig som følge av kraftig oppgang på Wall Street onsdag, men det tok ikke lang tid før pluss var snudd til minus på Oslo Børs. Etter en times handel var hovedindeksen ned rundt 1 prosent, og fallet tiltok utover ettermiddagen.

Norsk Hydro ble mest omsatt tredje juledag, og aksjen falt med 2,15 prosent i verdi. Videre på omsetningslisten fulgte Equinor (-1,8 prosent), DNB (-1,52), Marine Harvest (-4,94), Telenor (-2,43) og Yara (2,36).

Alle aksjene på hovedindeksen hadde nedgang torsdag, bortsett fra AF Gruppen (+2,31), Evry (+0,5) og Stolt-Nielsen (+0,2). Lakseaksjene var blant dem det gikk hardest utover – Grieg Seafood falt med hele 8 prosent og Bakkafrost med 6,5 prosent.

Det var også nedgang i oljeprisen torsdag. Ved 17-tiden ble et fat nordsjøolje solgt for 53,50 dollar fatet – et fall på 3,17 prosent i løpet av dagen.

På de toneangivende børsene i Europa var det også røde tall torsdag. DAX 30 i Frankfurt falt med 2,77 prosent, FTSE 100 i London hadde en nedgang på 1,79 prosent, mens CAC 40 i Paris sank med 1,02 prosent.