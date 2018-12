Kraftig børsnedgang i USA

Børsene i USA ble rammet av et nytt kraftig fall mandag, til tross for at finansminister Steven Mnuchin forsøkte å berolige investorer.

Dow Jones-indeksen falt ned 2,91 prosent mens den bredere S&P-indeksen falt med 2,7 prosent. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen gikk ned 2,2 prosent. Mnuchin ringte søndag sjefene i de seks største bankene i landet og fikk blant annet bekreftet at de har «god likviditet». Senere uttalte han at USA går gjennom «sterk økonomisk vekst» med «robust aktivitet fra forbrukere og næringsliv». Les også: John Fredriksen feirer jul med ny kjæreste Bekymring Men finansministerens uttalelser ser ikke ut til å ha slått positivt ut på aksjemarkedet. Ifølge CNBC er fallet på Wall Street det verste noen gang på julaften. Fallet fører S&P-indeksen til «bear market» – som ofte defineres som et fall på over 20 prosent fra toppnoteringen. – Det reiser ytterligere bekymring for folk om at det kanskje er noe større som foregår når det er nødvendig å ha telefonsamtaler med de største bankene, sier Nate Thooft i Manulife Asset Management. Les også: John Fredriksen selger luksusleiligheten på Geilo Kaos i markedet Markedet har også blitt rammet av meldinger om at USAs president Donald Trump ønsker å fjerne sentralbanksjef Jerome Powell, noe Mnuchin har benektet. Trump har flere ganger uttrykket misnøye med sentralbankens rentehevinger. – Hvis Trump forsøker å fjerne Powell, kan det skape et kaos i markedet som får dagens situasjon til å se tam ut, sier Oxford Economics i en uttalelse. På Twitter kritiserte Trump nok en gang sentralbanken, uten å nevne Powell. – Det eneste problemet økonomien vår har, er sentralbanken. De forstår ikke markedet, de forstår ikke nødvendige handelskriger eller sterk dollar eller til og med demokratenes «shutdown» på grunn av grensen, skriver presidenten, som sammenligner sentralbanken med en golfer som mangler «touch».