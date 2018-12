Morgan Kane-mareritt for Kjos og Blystad

Norwegian-sjef Bjørn Kjos har tapt 99,5 prosent av investeringen i det som skulle bli storstilt Hollywood-satsing.

For snart tre år siden, i januar 2016, debuterte WR Entertainment på Oslo Børs-markedsplassen Merkur Market. Debuten skjedde på kurs 15 kroner, noe som priset selskapet som sitter på filmrettighetene til Morgan Kane til mer enn 1,1 milliarder kroner.

Men allerede første dagen stupte kursen 80 prosent til tre kroner.

Spyttet inn 25 millioner

I april samme år klarte den nye WR Entertainment-sjefen, Tasmin Lucia-Khan, å hente inn 30,1 millioner kroner i en emisjon der investeringsselskaper i regi av Arne Blystad og Bjørn Kjos bidro med 25 millioner kroner, skriver Finansavisen.

Emisjonen skjedde på kurs to kroner.

Dette etter at gründer Gunnar Ryan Wiik hadde jaktet penger til prosjektet i årevis.

Norwegians tidligere finansdirektør Frode Foss, tidligere Arctic-megler Grunde Eriksen og tidligere Block Watne-sjef Lars Nilsen er blant andre som har investert i selskapet, fortsetter avisen, som konstaterer at aksjene for de fleste investorene nå ikke er verdt mer enn en gjennomsnittsmiddag på Theatercaféen i desember.

Fagre løfter, lite nytt

Måneden etter emisjonen, på generalforsamlingen i mai, lovet Lucia-Khan nyheter om oppstart av filmproduksjonen i løpet av året.

Men filmnyhetene uteble.

- Dagens styre og ledelse har måttet håndtere problemer fra fortiden, hvilket har vært både urettferdig og vanskelig, skrev Lucia-Khan i en e-post til Finansavisen i mars 2017.

I rapporten for 1. halvår 2017 fikk investorene vite at selskapet jobbet med å finne nøkkelpersoner til filmatiseringen av den første Morgan Kane-filmen.

Bitre konflikter og forlik

I de tre neste kvartalene handlet imidlertid alt ifølge avisen om konflikten med gründer Wiik og tidligere styreleder Jim Cardwell.

I desember 2017 avviste Borgarting Lagmannsrett anken fra Wiik av Oslo Byfogdembetes beslutning om at hans 18,7 millioner aksjer i WR Entertainment skulle være frosset.

Videre kom i februar 2018 beskjeden om at Wiik hadde inngått forlik med WR Entertainment og Lucia-Khan om at de to partene stoppet sine søksmål mot hverandre.

Wiik hadde tidligere saksøkt Lucia-Khan personlig og beskyldt henne for seksuell manipulasjon da han i fjor underskrev sin egen avskjedserklæring fra selskapet.

Ny emisjon, ny toppsjef

2. kvartal 2018 bød heller ikke på vesentlig nytt om filmingen, utover at rettighetene var forlenget i fire nye år.

Dog ble det etter et aksjonærmøte i mai gjort en emisjon på 4,4 millioner kroner til kurs 30 øre, altså 85 prosent under kursen Blystad og Kjos betalte.

Lucia-Khan måtte i høst tre til side som følge av sykdom, og har ifølge Finansavisen blitt erstattet av Duane Eberlein.

Bare smuler igjen

Etter å ha stupt over 23 prosent i går, korrigerer WR-kursen opp 1,3 prosent til 7,7 øre i tirsdagens handel på Merkur Market.

Dette priser selskapet til stusselige syv millioner kroner, som står i skarp kontrast til milliardprisingen for snart tre år siden.

Dette er ytterligere 75 prosent ned fra emisjonen i mai. Fra 2016-emisjonen på to kroner, som Kjos og Blystad deltok i, snakker vi om et fall på over 96 prosent.

Av de 25 millioner kronene duoen ifølge avisen gikk inn med, er det altså bare én million igjen.

Kjos-familiens aksjer

- Så vidt jeg vet har jeg ingen aksjer der, kun en liten post i et investeringsselskap som har investert der, skriver Kjos selv i en e-post til Hegnar.no tirsdag.

Investeringsselskapet Kjos viser til er Observatoriet Invest, som eier 29,07 prosent av Strategic Investor Group.

Bjørn Kjos sitter på 32,5 prosent av aksjene i Observatoriet Invest. Resten er likt fordelt mellom barna Guri Helene Kjos Brecke, Lars Ola Kjos og Anna Helene Kjos-Mathisen.

Strategic Investor Group er tredje største aksjonær i WR Entertainment, med en eierandel på 5,94 prosent.

Disse aksjene er på dagens kurser priset til rundt 416.000 kroner, hvorav 120.000 kroner av dette er Kjos-familiens andel i WR Entertainment.

Største aksjonær i Strategic Investor Group er Frode Foss, med 36,6 prosent av aksjene gjennom FEF Invest. Foss sitter også i WR Entertainment-styret.