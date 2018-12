Årsverste på Wall Street

De amerikanske børsene gikk på en ny smell mandag, og det på høyt volum.

Investorene frykter at Federal Reserves planer om å heve renten kan bli for mye for økonomien og aksjemarkedet å håndtere.

President Donald Trump bidrar ikke til å dempe bekymringene.

– Det er utrolig at med en veldig sterk dollar og praktisk talt ingen inflasjon, en verden som eksploderer rundt oss, et Paris som brenner og et Kina som er på vei ned, så vurderer Fed enda en renteøkning. Ta seieren, skrev Trump på Twitter mandag.

Verst siden Depresjonen

Dow Jones falt 2,1 prosent (over 507 poeng) til 23.592,98, og er dermed ned over 1000 poeng på to dager.

S&P 500 var på det laveste ned 2,5 prosent til ny intradag-bunn for året på 2530,54. Selv om den brede indeksen hentet seg litt inn mot slutten, klarte den ikke å unngå sin laveste sluttnotering i 2018 på 2545,94.

Både Dow og S&P 500 er begge på vei mot sin verste desember siden Den store depresjonen i 1931, ned over syv prosent så langt i måneden.

Nasdaq falt 2,2 prosent til 6753,73, og Microsoft tynget med et fall på 3,0 prosent til 102,89 dollar.

– Sikker på bear-marked

– Jeg er ganske sikker på at dette er et bear-marked, sa DoubleLine Capital-sjef Jeffrey Gundlach ved lunsjtider, og nøkkelindeksen reagerte med å falle til sine laveste nivåer i løpet av dagen.

«Fryktindeksen» VIX (CBOE) steg til over 25.

Amazon og Goldman Sachs var blant de største taperne, og førstnevnte gikk tilbake 4,5 prosent til 1520,91 dollar.

Sistnevnte falt 2,8 prosent til 168,01 dollar etter at malaysiske myndigheter har tatt ut tiltale mot banken og to tidligere partnere tilknyttet 1MDB-skandalen.

Aksjen er nå på sine laveste nivåer på 12 måneder.

Skuffende makrotall

På makrofronten skuffet industrien i New York stort, etter at Empire State Manufacturing-indeksen falt mye mer enn ventet i november.

Sentimentet blant boligbyggere er i desember på sitt laveste siden mai 2015.

Potensielle kjøpere utsetter handelen, til tross for at boliglånsrentene har trukket seg tilbake den siste måned.

Artikkelen ble først publisert av Hegnar.no