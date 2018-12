Oljeprishopp førte Oslo Børs opp

Hovedindeksen på Oslo Børs endte på 844,15 poeng, en oppgang på 2,20 prosent.

Årsaken er at OPEC, Russland og andre land ble enige om kutt i oljeproduksjonen. Til sammen er det bestemt et kutt på 1,2 millioner fat per dag.

Det førte til at oljeprisen steg kraftig. Etter børsslutt fredag hadde prisen på et fat nordsjøolje steget med 4,60 prosent og ble omsatt for 62,99 dollar.

Ringvirkningene nådde også raskt Oslo Børs, som gjorde et kraftig byks.

Tungvekteren Equinor var nok en gang den mest omsatte aksjen, og steg hele 3,20 prosent. Deretter fulgte DNB (+1,72 prosent), Aker BP (+6,49 prosent), Marine Harvest (+0,89), Norsk Hydro (+1,59 prosent) og Subsea 7 (+4,83 prosent) på de neste plassene.

De 25 mest likvide aksjene på børsen endte alle med grønne tall, med unntak av Bakkafrost som gikk litt ned med 0,36 prosent.

Utviklingen på de toneangivende børsene i Europa var også positiv i løpet av dagen. DAX 30-indeksen i Frankfurt økte med 0,45 prosent i løpet av dagen, mens FTSE i London hadde en økning på 1,81 prosent. CAC 40 i Paris gikk opp 1,45 prosent.

