Børsen endte i minus

Hovedindeksen på Oslo Børs gikk tilbake torsdag etter onsdagens opptur. Ved børsslutt var hovedindeksen ned 0,68 prosent til 849,04 poeng.

Hovedindeksen startet dagen med å stige, men utover dagen og ved børsslutt endte den i minus, trigget blant annet av at de store børslokomotivene hadde en dårlig dag sammen med at oljeprisen falt.

Torsdagens mest omsatte var Equinor, hvis kurs falt med 0,7 prosent. Også de øvrige større selskapene falt, Telenor mest med 1,5 prosent, deretter Norsk Hydro (-0,6), Marine Harvest (-0,3) og DNB (-0,1). Ingen av børslokomotivene gikk i pluss, men Yara endte i det minste på stedet hvil.

Blant øvrige selskapene på hovedindeksen noterte Targovax seg for en oppgang på 6,8 prosent, fulgt av BW LPG som steg med 6,1 prosent. Dårligst gikk det for BW Offshore som falt med 6,8 prosent. Sjømatselskapene hadde også en dårlig dag, Austevoll Seafood falt med 3,7 prosent, SalMar med 3,4 og Lerøy med 3,3 prosent.

Også i Europa falt de mest toneangivende aksjeindeksene. CAC 40 i Paris falt med 0,5 prosent, DAX 30 i Frankfurt med 0,7 prosent og FTSE 100 i London med 1 prosent.

Et fat nordsjøolje ble torsdag ettermiddag omsatt for 63,16 dollar, et fall på 0,4 prosent. Et fat amerikansk lettolje falt med 0,9 prosent til en pris av 54,15 dollar fatet.