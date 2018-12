Oslo kommunes Hafslund-bud opp for retten

Rundt 1.500 aksjeeiere i Hafslund har trukket Oslo kommune for retten for å få avgjort hvor mye de skal få for aksjene sine. Mandag starter saken i tingretten.

Oslo kommune og det finske kraftselskapet Fortum, som til sammen kontrollerte rundt 90 prosent av aksjene i kraftselskapet Hafslund, lanserte i april i fjor planer om å dele selskapet mellom seg og løse ut minoritetsaksjonærene. Tilbudet fra kommunen var på 96,75 kroner per aksje, men rundt 1.500 minoritetsaksjonærer har valgt å takke nei til tilbudet fordi de mener aksjene er verdt mer. Sparebank 1 Markets konkluderte i sin verdivurdering i fjor at verdi per aksje ligger på 139 kroner, og 168 kroner dersom man tar utgangspunkt i forventede fremtidige kontantstrømmer. I november i fjor skrev Dagens Næringsliv at advokatfirmaet BA-HR hadde levert inn en begjæring om rettslig skjønn til Oslo tingrett på vegne av sin klient Oslo Energi Holding, som er det selskapet som formelt fremmet budet til aksjonærene. Mandag denne uken starter saken i Oslo tingrett. Det er satt av tre uker til behandlingen. Dersom retten kommer fram til at Hafslund er verdt 168 kroner aksjen, vil det bety en ekstraregning på over en milliard kroner for Oslo kommune og Fortum.