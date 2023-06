Bankene melder om dobling i svindelsaker – inngår samarbeid med politiet

– Omfanget av bedrageri er svært bekymringsfullt og svindel er blitt et samfunnsproblem. Det er svært positivt at flere banker nå går sammen om et felles forebyggende budskap i en kampanje, sier Christina Thomassen Rooth, politiinspektør og næringslivskontakt i Oslo politidistrikt, i en pressemelding.

Bankene rapporterer om en dobling i antallet svindelsaker siden 2020, og per 1. juni 2023 har de registrert like mange svindelsaker som i hele 2020.

I forbindelse med samarbeidet er det laget fem filmer som tar for seg de mest brukte svindelmetodene.