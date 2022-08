Danske Bank øker rentene på boliglån

Etter at Norges Bank foretok en dobbel renteøkning til 1,75 prosent, har flere banker varslet at de følger etter.

Sist ut er Danske Bank som øker renten på boliglån og innskudd med inntil 0,50 prosentpoeng. De nye rentene vil gjelde for nye utlån fra 24. august, mens eksisterende kunder merker endringen fra 9. oktober.

Fra før har Nordea, DNB, KLP, Sparebank 1 Østlandet, Fana Sparebank og Sbanken varslet at de hever boliglånsrenten.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache har varslet at styringsrenten skal raskere opp enn signalisert i juni, og at utsiktene tilsier at renten skal videre opp i september.