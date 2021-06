Norges Bank holder styringsrenta på 0 – varsler renteøkning i september

Styringsrenta har ligget på nullpunktet siden 7. mai i fjor. Rentekomiteen til Norges Bank har varslet at den skal holdes i ro til det er klare tegn til at forholdene i økonomien bedrer seg.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i september, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Ekspertene er samstemte i at renta ikke blir endret før rentekomiteen har nytt møte i september. Det viser også rentebanen, som er Norges Bank sin spådom om renteutviklingen framover.

Tyder på to renteøkninger

Rentebanen er revidert på grunn av tegn på at økonomien er i ferd med å bli normalisert.

Nordeas analytikere sier avgjørelsen var som forventet, og at det kommer tydelige signaler om to renteøkninger i år: En i september og en i desember.

I løpet av 2022 antar Nordea at styringsrenta vil stige til opp mot 1 prosent. Før pandemien lå den på 1,5, men dette nivået vil vi trolig ikke komme opp på før i 2023-24, anslår Nordea.

Kan gi lavere boligpriser

Norges Eiendomsmeglerforbund mener at den planlagte renteøkningen er som forventet, og at den vil påvirke nordmenns kjøpekraft.

Samtidig vil renteøkningen trolig bidra til svakere prisutvikling i boligmarkedet, mener han. Oslo-prisene har allerede falt, noe som gjør at investorene holder seg unna.

– Utsikter til noe høyere renter forsterket dette bildet. Alt i alt er dette positivt for førstegangskjøperne, sier administrerende direktør Carl O. Geving i eiendomsmeglerforbundet.

Takker vaksinering og gjenåpning

Ifølge Norges Bank har aktiviteten i norsk økonomi tatt seg opp etter det kraftige fallet i fjor vår, til tross for at smitteverntiltakene i vinter bremset dette noe.

– Utover våren har tempoet i vaksineringen økt, og myndighetene har startet en gradvis gjenåpning av samfunnet. Arbeidsledigheten har falt, men er fremdeles høy, påpeker Norges Bank.

Banken understreker at det er usikkerhet om hvordan pandemien utvikler seg videre, men at det ligger an til å være mulig med en renteøkning i september.

Det er blant annet fordi den underliggende inflasjonen har avtatt, og nå er under målet på 2 prosent. Økt prisvekst og høyere inflasjonsforventninger internasjonalt bidrar imidlertid til usikkerhet om prisutviklingen framover.

Norges Bank mener det er begrenset risiko for at prisveksten i Norge blir for lav.

Gradvis renteøkning

Rentekomiteen understreker at en lang periode med lave renten øker faren for at finansielle ubalanser bygger seg opp.

– Komiteens vurdering er at utsiktene og risikobildet samlet sett tilsier en fortsatt ekspansiv pengepolitikk. Videre lettelser i smitteverntiltakene vil bidra til at forholdene i økonomien blir mer normale. Det tilsier at det snart vil være riktig å heve styringsrenten fra dagens nivå, skriver Norges Bank.

Det legges nå opp til en gradvis økning av renten fra høsten av.

Øker kapitalkravet til bankene

Torsdag varslet regjeringen også at den øker kravet om hvor mye ekstra kapital finansinstitusjonene skal sitte på fra 1 til 1,5 prosent.

Den såkalte motsykliske kapitalbufferen skal hjelpe finansinstitusjonene når finansielle ubalanser bygger seg opp.

På sikt skal denne bufferen økes tilbake til 2,5 prosent, anslår Norges Bank og Finansdepartementet.