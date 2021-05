Bitcoin stupte etter å ha blitt droppet av Tesla

På ett tidspunkt torsdag var 1 bitcoin verdt 48.000 dollar, 15 prosent mindre enn dagen før.

Senere gikk kursen noe opp igjen, til et nivå som var 8 prosent lavere enn onsdag.

Årsaken var Teslas beslutning om at selskapet ikke lenger vil ta imot bitcoin som betaling. Helomvendingen kom bare et par måneder etter at Tesla besluttet å godta bitcoin.

Tesla-sjef Elon Musk begrunnet snuoperasjonen med hensynet til miljøet. Bitcoin-systemet krever store mengder energi, noe som fører til økte klimautslipp.

– Vi er bekymret over raskt økende bruk av fossile drivstoff til Bitcoin-utvinning og transaksjoner, spesielt kullkraft, som har de verste utslippene av alle drivstoff, skrev Musk på Twitter onsdag.