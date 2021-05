Disse budsjettendringene kan påvirke hverdagen

I det reviderte budsjettet foreslår regjeringen å bruke 120 millioner kroner på å redusere ferjeprisene med 10 prosent i andre halvår. Innen 2025 er planen at prisene skal halveres. Dette er etter en bestilling fra stortingsflertallet.

Det reviderte nasjonalbudsjettet ble lagt fram tirsdag formiddag og er en oppdatering av statsbudsjettet for 2021. En annen nyhet derfra er at ordningene med streng grensekontroll foreslås videreført helt fram til november.

– Regjeringen vil også videreføre ordningen med karantenehotell for innreise til Norge og beredskapen på callsenteret for innreiseregistrering i samme periode, skriver regjeringen.

(Saken fortsetter under bildet)

Det innføres et nytt system for brusavgiftene. Foto: Terje Pedersen / NTB

Brusavgifter

I budsjettet foreslås det at avgiften på brus og andre alkoholfrie drikkevarer blir satt ut ifra hvor mye sukker de inneholder. Dermed vil det bli billigere med lettbrus fra 1. juli. Denne endringen er allerede kjent fra statsbudsjettet, men nå er systemet for avgiften klart.

Regjeringen vil ha flere ulike trinn i brusavgiftene.

– Differensieringen innebærer flere avgiftssatser slik at drikkevarer med mest sukker får uendret avgift, mens varer som er tilsatt mindre sukker eller bare kunstig søtstoff, får lavere avgift, skriver regjeringen.

En lignende differensiering innføres ikke for melkeprodukter.

(Saken fortsetter under bildet)

Det innføres avgift for e-sigaretter. Denne må være klar til forbudet oppheves. Foto: Berit Roald / NTB

Avgifter på e-sigaretter

I budsjettet innfører regjeringen også en ny avgift på e-sigaretter og andre nye nikotinprodukter. Det understrekes at avgiftene bør være tilpasset helseskaden de kan utgjøre.

– Avgiften på e-sigaretter bør dermed være lavere enn på sigaretter med tobakk. Departementet legger etter dette til grunn at nivået på avgifter for e-sigaretter bør ligge på om lag 30 prosent av avgiften for tobakkssigaretter, beregnet ut fra gjennomsnittlig daglig forbruk, skriver regjeringen.

E-sigaretter er forbudt inntil EUS tobakksdirektiv er gjennomført i Norge, og den nye avgiften vil neppe skape nye inntekter for staten i 2021, skriver regjeringen.

Dyrere transport?

En annen endring i det reviderte statsbudsjettet er at den ekstra lave momssatsen som kulturlivet, transport og reiselivet har hatt under korona, økes igjen.

Dermed kan reiser og kulturopplevelser – i den grad det gjennomføres – bli dyrere.