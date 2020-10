Omfattende trygdesvindel i Sverige: – Truer tilliten til hele vårt velferdssystem

Hvert år utbetaler svenske Pensjonsmyndigheten rundt 350 milliarder svenske kroner. Flere millioner utbetales på feilaktige grunnlag, melder SVT.

– Hittil i år har vi krevd tilbake 25 millioner svenske kroner og stoppet feilaktige utbetalinger til en estimert verdi av 21 millioner svenske kroner, sier Magnus Rodin, avdelingsleder ved Pensjonsmyndigheten, til SVT.

SVT har sett nærmere på innbetalingskravene fra myndighetene. Stort sett dreier det seg om beløp opp mot noen hundretusen svenske kroner. I ett tilfelle dreide det seg om 1,5 millioner svenske kroner. Hittil har Pensjonsmyndigheten anmeldt 15 tilfeller av trygdesvindel.

– Terskelen for å politianmelde er veldig lav, spesielt når det dreier seg om betydelige beløp. Hver eneste sak er alvorlig fordi den truer tilliten til hele vårt velferdssystem, sier Rodin til SVT.

I et tilfelle fra 2007 sendte en pårørende inn søknad om etterlatt-stønad etter at faren i familien angivelig skulle ha mistet livet i Irak-krigen i 2005. Det ble sendt inn dødsattest til svenske Migrationsverket som bevis. Utbetalingene ble satt inn på kontoen til morens nye ektemann. Det tok 13 år og 500.0000 svenske kroner før svindelen ble avslørt. DNA-tester viste at mannen var i live, og at han hadde levd under en ny identitet - som konas nye ektemann, melder SVT.