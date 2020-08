Norgesgruppen ilagt gebyr på 20 millioner kroner

Norgesgruppen kjøpte i januar 2018 butikklokaler i Sædalssvingene i Bergen, der Coop i dag driver dagligvarebutikk. Slikt kjøp skal meldes inn til Konkurransetilsynet innen tre dager, men tilsynet fikk først beskjed i april samme år.

– Tilsynet ser alvorlig på at opplysningsplikten ikke er overholdt. Plikten til å gi opplysninger om oppkjøp er en viktig del av Konkurransetilsynets overvåking av dagligvaremarkedet. Det gjør oss oppmerksomme på oppkjøp og gjør at vi da kan ha mulighet til å gripe inn hvis det er konkurranseskadelig, sier fungerende avdelingsleder Beate Berrefjord ved avdeling for mat, handel og helse i en pressemelding gjengitt av Nationen.

Kommunikasjonsdirektør Stein Rømmerud i Norgesgruppen skriver i en SMS til E24 at konsernet er uenig i vedtaket og mener de ikke har brutt opplysningsplikten.

Rømmerud sier videre at konsernet vil lese vedtaket nøye, og at de vil vurdere å ta saken til Konkurranseklagenemnda.

I forbindelse med oppkjøpet av lokalene skrev Coop til tilsynet at kjeden fryktet at kjøpet var ledd i en plan for å presse Coop ut av leieavtalen og deretter ta over butikklokalene.

Norgesgruppen eier Kiwi, Meny, Spar og Joker, kioskene Mix og Deli de Luca, samt kafékjeden Kaffebrenneriet. Ifølge E24 har konsernet en markedsandel på godt over 40 prosent.