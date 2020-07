Norwegian avslutter avtale med OSM Aviation

Norwegians eierskap i OSM Aviation opphører også, melder selskapet i en pressemelding.

– Det er et stort og viktig steg på veien for Norwegian at vi tar over det hele og fulle ansvaret for de selskapene hvor vårt flygende personale er ansatt, skriver Norwegians konsernsjef Jacob Schram.

Selskapets flygende personale i Spania, England og USA har til nå vært ansatt i OSM Aviation. De vil nå komme inn under Norwegian på lik linje med ansatte i Norge, Frankrike og Italia.

Permitterte arbeidstakere i disse landene kan ikke komme tilbake til jobb før trafikken tar seg opp igjen.