IMF: Verdensøkonomien er ikke friskmeldt ennå

Flere utfordringer står for døren, blant annet faren for en coronabølge nummer to, advarer IMF-sjef Kristalina Georgieva i en melding til G20s finansministre, som til helgen skal møtes i Saudi-Arabia.

I slutten av juni anslo IMF at coronapandemien har påvirket økonomien mer enn tidligere antatt og kom samtidig med et anslag om en tilbakegang globalt på 4,9 prosent i år.

Georgieva sier at økonomisk støtte fra G20-landene bidro til å unngå et verre scenario, men hun legger til at «disse sikkerhetsnettene må opprettholdes og i enkelte tilfeller utvides».