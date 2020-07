Flat avslutning på uka på Oslo Børs

Mest omsatt på ukas siste børsdag ble nok en gang hydrogenselskapet Nel, som endte ned 2,08 prosent. Nest mest omsatt ble oppdrettsselskapet Mowi (-2,14 prosent), foran de tre tungvekterne Equinor (+0,18 prosent), DNB (+1,73), og Yara (+1,33 prosent), som alle endte uka i pluss.

Dagens tapere på Oslo Børs ble MPC Container Ships og Siem Offshore, som fikk en nedgang på henholdsvis -21,09 prosent og -14,14 prosent.

Også Europris falt etter å ha levert sitt resultat for andre kvartal fredag. Billigkjeden kunne vise til rekordomsetning under coronakrisen med en økning på litt under 500 millioner kroner til 2,21 milliarder kroner, skriver E24. Ved stengetid var Europris-aksjen ned 7,07 prosent.

Dagens vinnere ble spillselskapet River iGaming (+12,73 prosent) og Protector Forsikring (+11 prosent).

Ved stengetid fredag kostet ett fat nordsjøolje 42,58 dollar, en oppgang på 0,61 prosent fra Oslo Børs åpnet klokka 9.

Den flate fredagen på hovedindeksen kommer etter en negativ slutt på børsuken i Asia og en blandet dag i USA torsdag. Ved børsslutt i Japan var Nikkei-indeksen ned 1,06 prosent, mens Topix-indeksen stengte ned 1,42 prosent. Det skjer etter en ny topp i antall coronasmittetilfeller i den japanske hovedstaden Tokyo med 243 nye tilfeller. For første gang på flere dager var det også nedgang på de kinesiske børsene.

På de tonangivende europeiske aksjeindeksene var DAX 30 i Frankfurt opp 0,76 prosent, FTSE 100 i London opp0,69 prosent, mens CAC 40 i Paris var opp 0,69 prosent like etter klokka 16.30 norsk tid.