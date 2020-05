Ny krisepakke er skjev og grå, mener opposisjonen

Regjeringen la fredag på bordet en tiltakspakke verdt 27 milliarder kroner, som skal hjelpe den norske økonomien på beina igjen etter koronakrisen. Den vil skal fart næringslivet og sikre arbeidsplasser, mener statsminister Erna Solberg (H).

– Vi løser ikke alle utfordringene med de tiltakene vi legger fram i dag. Vi må bruke flere budsjetter i årene som kommer. Men dette er skritt på veien ut av krisen, sa Solberg da regjeringen fredag presenterte tiltakspakken på en pressekonferanse.

Bidra til verdiskaping

Blant tiltakene i den siste krisepakka er 4 milliarder kroner i lønnstilskudd til bedrifter som tar egne permitterte ansatte tilbake, og like mye til å holde aktiviteten oppe i byggebransjen.

Verftsnæringen, sesongbedrifter og reiselivet får 620 millioner kroner, mens tiltak til forskning, innovasjon og teknologiutvikling får 800 millioner kroner.

I tillegg er 4,5 milliarder kroner øremerket grønn omstilling. Av disse skal 3,6 milliarder brukes til å skape grønne arbeidsplasser og få ned utslippene.

Med disse tiltakene ligger det an til at det samlede oljekorrigerte budsjettunderskuddet blir på 485 milliarder kroner i 2020, ifølge regjeringen.

Tross den enorme pengebruken, mener Frps Sylvi Listhaug at pakken ikke holder mål. Hun vil bruke mer penger på veiprosjekter.

– Det er ikke satt av én krone til vei, men over 450 millioner kroner til integrering som allerede har et budsjett på 9,8 milliarder kroner, sier finanspolitisk talsperson Sylvi Listhaug.

Hun vil samtidig ha en satsing på maritim næring

– Vi er veldig bekymret. Det som er lagt fram av regjeringen er rett og slett et mageplask. Vi kommer til å kreve betraktelige forbedringer, hvis Norge skal være en havnasjon framover, sier Listhaug til Dagbladet.

Reagerer på skattekutt

Arbeiderpartiet mener regjeringens forslag er urettferdig, og viser til at de vil kutte 1,3 milliarder kroner i formuesskatten for såkalt arbeidende kapital.

– De kutter i formuesskatten, slik at mer av regninga for velferden vil havne på vanlige folks lommebøker. Egenandeler kan øke, priser på SFO og barnehage også. Slik burde det ikke være. De som har mest, bør betale mest, vanlige folks lommebøker bør få være i fred, sier Hadia Tajik.

Arbeiderpartiet etterlyser også mer penger til maritime næringer, og savner tiltak for prosessindustri, reiseliv og kulturliv.

SV-leder Audun Lysbakken mener regjeringens forslag er tafatt, grått og usosialt.

– Tafatt fordi dette er altfor lite til å bekjempe arbeidsløsheten, grått fordi satsingen på grønn omstilling er minimal, og usosial fordi regjeringen vil gi mer skattelette til den økonomiske eliten. Her er regjeringen utilgivelig tiltaksløs, sier partileder Audun Lysbakken.

Lommerusk



MDG beskriver på sin side pakken til grønn omstilling som «lommerusk».

– Hvis du ser på alle de fire krisepakkene regjeringen har levert til nå, så går 1 prosent av pengene til grønne tiltak, mens 30 prosent av pengene går til å styrke det grå – oljenæringen, luftfart, fjerne CO2-avgift og gjøre det billigere å forurense, sier partileder Une Bastholm.

– Dette er ikke en grønn krisepakke for økonomien, men en blå forskjellspakke, mener Rødts nestleder Marie Sneve.

– Lett å bli fartsblind

Men både Solberg og finansminister Jan Tore Sanner (H) advarer opposisjonen og andre mot å bli «fartsblinde» når de krever mer penger.

– Jeg hører miljøbevegelsen si at 3,6 milliarder kroner er puslete. Nei, det er ekstremt mye penger. Vi må prioritere og ta ansvar for dagen i dag, men også for mulighetene til framtidige generasjoner, sier Sanner til NTB.

Han er likevel åpen for at krisepakken kan bli enda dyrere når regjeringen skal forhandle i Stortinget for å få flertall.

Solberg innrømmer at det er mye penger regjeringen vil bruke.

– Men det er jo et mål på hvor hardt dette har truffet norsk økonomi, hvor mye aktiviteten er tatt ned. Vi bruker penger på områder som normalt har gått av seg selv, sier hun til NTB.